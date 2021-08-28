Рок от учителя русского языка и «Ай былбылым» от депутата: в Казани прошел финал конкурса народного караоке

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В Кировском и Московском районах Казани прошел финал конкурса народного караоке «Голос нашей команды. Голос нашего двора». Видеороликами выступлений в своем telegram-канале поделилась администрация районов.

Праздник начался с выступления депутата Государственной думы от Татарстана Ильдара Гильмутдинова. Он исполнил известную татарскую народную песню «Ай былбылым».

В необычном образе выступил учитель русского языка и литературы школы №70 Кировского района Казани Даниил Анохин. Конкурсант исполнил рок в демоническом образе — черная одежда и крылья. Образ дополнил темный макияж.

Выступал он вместе с группой, которая также оделась в готическом стиле. На подпевке у рок-музыкантов находились девушки в образе ангелов — они были одеты белые платья с крыльями.

Напомним, прием заявок на участие в конкурсе народного караоке «Голос нашей команды. Голос нашего двора» в Казани начался в первой половине августа. Жители города пели на отборочных турах на 19 площадках во дворах, скверах и парках.

Конкурс народного караоке проходит в Казани с 2016 года по инициативе жительницы Кировского района города Яны Бариевой. Общегородской финал состоится 30 августа.

Татьяна Демина