В России предложили ввести штраф на ночную езду с громкой музыкой

В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях может появиться наказание за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей. Об этом рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Она допустила, что штраф за это могут распространить и за езду днем.

Ожидается, что правонарушение войдет в статью «Хулиганство». Внесение новой редакции Кодекса в Государственную думу планируется в ближайшее время.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил принять в городе закон о преднамеренном нарушении тишины автомобилистами и мотоциклистами. Минимальная стоимость штрафа — пять тысяч рублей, его предлагается рассчитывать в зависимости от мощности транспортного средства, пишет «РИА Новости».

В июне, в самый разгар мотосезона, татарстанцы начали жаловать на рев моторов ночью. «Реальное время» разбиралось, можно ли как-то привлечь владельцев «прямотоков» к ответственности.

Татьяна Леухина