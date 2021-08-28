Исследование: во сколько обойдутся ингредиенты для приготовления яблочного пирога

В Татарстане расходы на покупку ингредиентов для приготовления яблочного пирога в июле 2021 года составили 190 рублей. Это на 4,7% меньше, чем годом раньше, подсчитали специалисты Отделения-НБ Республики Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России (исследование есть в распоряжении «Реального времени»).

Для приготовления потребовались: яблоки (800 гр.), мука (400 гр.), сливочное масло (150 гр.), яйца (2 шт.), сахар (130 гр.).

Фото: пресс-служба отделения Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России

Яблоки в Татарстане в июле были на 22,5% дешевле, чем в июле прошлого года. Это связано с их дороговизной в июле прошлого года, когда неблагоприятные погодные условия на юге страны привели к низкому урожаю этих фруктов. Пшеничная мука за год подорожала на 1,1%. Сдерживающее воздействие на рост цены оказало введение экспортных пошлин на пшеницу.

Сливочное масло стало дороже на 6,8%. Из-за аномально жаркой погоды в этом году в республике усложнился процесс заготовления кормов, что привело к росту затрат на содержание животных. Кроме этого, подорожала упаковка.

Годовая инфляция в Татарстане в июле 2021 года ускорилась до 7,41% после 7,08% в июне. Годовой темп прироста цен в республике превысил инфляцию по Приволжскому федеральному округу (6,77%) и по России в целом (6,46%), сообщили «Реальному времени» в пресс-службе отделения Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.

В начале августа «Реальное время» выясняло, стоит в Казани набор продуктов для гаспачо.



Татьяна Леухина