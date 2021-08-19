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Любимов тренируется отдельно от «Ак Барса» и может покинуть клуб

15:02, 19.08.2021
Любимов тренируется отдельно от «Ак Барса» и может покинуть клуб
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Роман Любимов тренируется отдельно от команды. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, хоккеист может покинуть казанскую команду. Он не выходил на ледовые тренировки с «Ак Барсом» на предсезонном Кубке чемпионов.

Отметим, что Любимов продлил контракт с казанским клубом в мае нынешнего года. Его соглашение с «Ак Барсом» действует до конца сезона-2021/22.

СпортХоккей
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