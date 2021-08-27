В Пермском крае разбился бомбардировщик Су-24

В Пермском крае потерпел крушение самолет Су-24. Летчики катапультировались, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Бомбардировщик упал при перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта в 95 километрах западнее Перми. Для эвакуации пилотов направили вертолет поисково-спасательной службы. Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет, передает «РИА Новости».

На прошлой неделе в Астраханской области во время планового полета разбился самолет МиГ-29. Летчик погиб. За два дня до этого инцидента в подмосковной Кубинке потерпел крушение опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В. Воздушное судно разбилось во время тренировочного полета. Весь экипаж в составе трех человек погиб.

