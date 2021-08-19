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Происшествия

В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29, пилот погиб

06:56, 19.08.2021
В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29, пилот погиб
Фото: wikimedia.org

В Астраханской области во время планового полета разбился самолет МиГ-29. Летчик погиб.

Истребитель упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта.

На место крушения направили комиссию Главного командования ВКС, которая установит причины падения, пишет ТАСС.

Во вторник в подмосковной Кубинке потерпел крушение опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В. Воздушное судно разбилось во время тренировочного полета. Весь экипаж в составе трех человек погиб. Предварительная причина катастрофы — возгорание правого двигателя с его последующим отказом. Как выяснили СМИ, программа летных испытаний легкого военного-транспортного самолета Ил-112В продолжится, несмотря на ЧП.

ПроисшествияОбщество
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