В Челнах суд продлил домашний арест заместителю директора медколледжа
Набережночелнинский городской суд продлил меру пресечения заместителю директора медицинского колледжа. Она подозревается в посредничестве во взяточничестве.
Женщина будет находиться под домашним арестом до 30 октября, пишут «Челнинские известия».
В начале августа директор медицинского колледжа Светлана Вахитова, подозреваемая во взяточничестве и превышении должностных полномочий, написала заявление об увольнении. Вахитову и ее дочь задержали 1 июля. Вахитовой вменяется по два эпизода по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и по ч. 1 ст. 286. Ее дочери Гульнаре Закировой вменялось два эпизода посредничества во взяточничестве и один — в получении взятки. Директора медколледжа отправили под домашний арест до 30 августа.
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