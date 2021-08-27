Тим Кук получил акциями Apple $750 млн за десять лет работы — это много или мало?

Глава Apple Тим Кук получил 5 млн акций Apple на общую сумму $750 млн, это его последний бонус, который он сможет получить за успешные показатели корпорации в акциях, сообщает CNBC со ссылкой на документы, опубликованные комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

Он возглавляет компанию с 2011 года. Бонус в акциях был привязан к стоимости акций в сравнении с другими компаниями в S&P 500. Apple входила в первую треть компаний S&P 500 с общей доходностью для акционеров 191,83% за последние три года.

В прошлом году Кук получил новый компенсационный пакет, который действует до 2026 года. Большая часть компенсации Кука представлена в виде ограниченных складских единиц.

Фото: ixbt.com

$750 млн акциями Apple это:

55 млрд рублей согласно курсу ЦБ России.

согласно курсу ЦБ России. В 27 раз меньше, чем сумма, на которую сократилось состояние гендиректора Tesla Илона Маска после его появления в шоу Saturday Night Live на телеканале NBC — Forbes оценил потери в $20 млрд.

после его появления в шоу Saturday Night Live на телеканале NBC — Forbes оценил потери в $20 млрд. Столько же, сколько запросили власти США на ликвидацию уязвимосте й после кибератаки на SolarWinds — $750 млн.

й после кибератаки на SolarWinds — $750 млн. 550 тыс. смартфонов Iphone 12 Pro max — если учитывать, что средняя стоимость составляет порядка 100 тыс. рублей.

— если учитывать, что средняя стоимость составляет порядка 100 тыс. рублей. 13 тыс. средних зарплат сотрудников Apple — она составляет $57,5 тыс.

— она составляет $57,5 тыс. В 1,3 раза меньше, чем оценивалось состояние Тима Кука в 2020 году — тогда оно превысило $1 млрд.

— тогда оно превысило $1 млрд. В 2,6 тыс. раз меньше, чем капитализация Apple в прошлом году — год назад она составила $2 трлн.

Алексей Нечаев