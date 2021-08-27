В Ульяновске задержали женщину, похитившую у жителей Елабуги более 1 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Ульяновске задержали 33-летнюю женщину, похитившую у жителей Елабуги более 1 млн рублей. Она звонила людям и сообщала, что их близкий родственник якобы совершил ДТП, в котором пострадали люди, и просила перечислить крупную сумму денег, чтобы уголовное дело не заводили.

Злоумышленницей оказалась 33-летняя ранее не судимая жительница Саратовской области. При звонках своим жертвам она представлялась адвокатом или сотрудником правоохранительных органов.

Заявления в полицию о фактах мошенничества от пожилых жителей Елабуги поступали с мая по июль. Сейчас злоумышленница находится под стражей, сообщает пресс-служба отдела МВД России по Елабужскому району РТ.

Напомним, Татарстан находится на четвертом месте среди российских регионов по числу дистанционных мошенничеств. Республику по этому показателю опередили Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край.

Татьяна Демина