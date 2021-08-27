На ОКБ им. М.П. Симонова нашли имущество на 1,5 миллиарда рублей

Фюзеляжи самолетов МИГ-23, Л-29 и другие вещи

Спустя некоторое время, как суд признал банкротом ОКБ им. М.П. Симонова, в научно-производственном объединении провели инвентаризацию. Как стало известно «Реальному времени», общая сумма активов на 21 июля составила 1,5 млрд рублей.

Основные средства, по данным программы бухгалтерского учета 1С, в компании оценены в 920,5 млн рублей. Отмечается, что в отделе разработки парашютных систем обнаружена недостача в 88 тыс. рублей. Самую большую недостачу в этом разделе члены комиссии выявили во врачебной амбулатории — всего 229 тыс. рублей.

На предприятии имелись и нематериальные ценности, которые были оценены в 211 млн рублей. После инвентаризации была выявлена недостача в 199 млн рублей у материально-ответственного лица Р.Ф. Лутфуллина. По этому случаю будет проведена служебная проверка.

ОКБ им. М.П. Симонова занималось производством воздушных судов, для работы требовались материалы. Их общая стоимость составила 181 млн рублей. Специалистами был выявлен ряд недостач в разных размерах от 1,8 тыс. рублей до 3,7 млн рублей. Такая большая сумма образовалась в результате того, что один из складов, находящийся на бухгалтерском учете, не был передан материально-ответственному лицу.

Фото: okbsimonova.ru

Кроме того, на складах присутствует большое количество материальных ценностей, которые не были переданы ответственным лицам. Эксперты оценили их в 129 млн рублей. 40,5 млн рублей составили товарно-материальные ценности, 88,8 млн — основные средства. Согласно протоколу инвентаризации, на предприятии есть склад неликвидных материалов, который был оценен в 2 млн рублей. Еще там находятся два автомобиля КАМАЗ модели №43144 и 5350 — они не были оценены. Специалистами были обнаружены фюзеляжи самолетов МИГ-23 и Л-29, авиадвигатель и радиолокационная станция на колесах. Все находки проверят на предмет функционирования и решат, что с ними делать.

На складах предприятия находятся ценности на крупные суммы, а сколько средств у компании лежит на расчетных счетах в банках? Аудиторы выяснили, что общая сумма составляет 25 млн рублей. Еще у предприятия имеются ценные бумаги и бланки документов строгой отчетности на 3 млн рублей.

ОКБ им. М.П. Симонова имеет еще ряд ценностей на предприятии, но суммы там значительно ниже — от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. При этом у предприятий долг по зарплатам работников почти на 3 млн рублей.

Фото: okbsimonova.ru

Иск от Минобороны

В июле суд признал банкротом АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова». В отношении предприятия открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. А с середины марта ОКБ находилось под наблюдением. Иск о банкротстве ОКБ подало АО «Московский научно-производственный комплекс «Авионика» имени О.В. Успенского в связи с долгом на сумму в 26 млн рублей.

НПО известно судебными разбирательствами с Минобороны — так, Арбитражный суд Москвы принял иск ведомства на 643,8 млн рублей в ноябре 2019-го. Сумму взыскать не удалось, в декабре 2020-го суд подтвердил решение судов нижестоящих инстанций об удовлетворении иска Минобороны РФ о взыскании 4,5 млн рублей из требуемых 643,8 млн рублей.

Алексей Нечаев