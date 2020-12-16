Суд подтвердил взыскание Минобороны РФ к казанскому ОКБ им. Симонова на 4,5 млн рублей из 644 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение судов нижестоящих инстанций об удовлетворении иска Минобороны РФ — так с казанского НПО «Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова» решено взыскать 4,5 млн рублей из требуемых 643,8 млн рублей. Суд отклонил жалобы сторон, иск подали 14 ноября прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Госконтракт на выполнение опытно-конструкторской работы для нужд Минобороны был заключен между сторонами еще в 2014 году 26 ноября. ОКБ выполнило работы на сумму 3,1 млрд рублей, но ведомство начислило неустойку в размере 643,8 млн рублей за нарушение срока по выполнению одного из этапов работ за период с 1 декабря 2017 года по 8 мая 2019 года. Суд снизил неустойку до 4,5 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В ноябре прошлого года сообщалось, что Арбитражный суд Москвы принял иск Министерства обороны РФ к Опытно-конструкторскому бюро (ОКБ) им. Симонова из Казани на 643,8 млн рублей.

Маргарита Головатенко