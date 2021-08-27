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В Татарстане зарегистрировали 50 новых случаев COVID-19

10:04, 27.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали 50 новых случаев COVID-19
Фото: Илья Репин

В Татарстане за сутки выявили 50 новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Всего в республике выявлено 25 267 случаев заболевания коронавирусом. Суточный темп прироста составил 0,2%. Динамики на рост и снижение числа заболевших нет, отметила представитель Роспотребнадзора.

Выздоровели 22 209 человек, из них 42 — за последние сутки, рассказал замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

ОбществоМедицина Татарстан
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