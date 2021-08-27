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Сегодня в Татарстане ожидается до +25 градусов

05:30, 27.08.2021
Сегодня в Татарстане ожидается до +25 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 27 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами туман. Ветер северо-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +20..+25 градусов. В Казани ожидается от +21 до +23 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +22..+25 градусов.

Напомним, Гидрометцентр РТ рассказал о погоде в Татарстане в ближайшие выходные. Воздух прогреется максимум до +24 градусов, осадков не ожидается. По предварительному прогнозу синоптиков, такая же погода будет наблюдаться в республике и в начале следующей недели.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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