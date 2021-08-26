В казанских школах не хватает учителей начальных классов, русского языка, математики и физики

Фото: Максим Платонов (архив)

В школах Казани остается актуальной проблема дефицита педагогических кадров. Особо остро не хватает учителей начальных классов, русского языка, математики и физики, сообщил начальник Управления образования города Ирек Ризванов.

Для решения проблемы мэр Казани Ильсур Метшин предложил сделать профессию учителя престижнее. Среди выпускников школ необходимо проводить предпрофессиональную ориентацию. Особое внимание необходимо уделать тем, у кого есть выраженный педагогический талант, лидерские качества, активная жизненная позиция, обратил внимание мэр.

Ризванов в свою очередь напомним, что каждый год составляются списки выпускников школ, претендующих на поступление в рамках целевого приема на педагогические специальности. Будущие учителя учатся в специализированных колледжах Казани и Арска и в КФУ.

В прошлом прошлом учебном году в школы столицы Татарстана пришли работать 400 молодых учителей, сообщается на сайте мэрии Казани.

О дефиците педагогических кадрах заявили и Набережных Челнах. Там в школах в этом учебном году остро встал вопрос нехватки учителей начальных классов, физики, химии, биологии.



Татьяна Демина