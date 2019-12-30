ФАС возбудила дело против Booking за требование лучшей цены от отелей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сервиса бронирования Booking.com

«Нарушение выразилось в навязывании средствам размещения на территории Российской Федерации условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей», — говорится в сообщении ФАС.

Ведомство уже выдавало предупреждение о прекращении требования лучшей цены от отелей, однако компания этого не сделала.

Ранее онлайн-тревел-агентства, в том числе Booking.com и Ostrovok.ru, обвинили в продвижении нелегальных в РФ гостиниц.