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ФАС возбудила дело против Booking за требование лучшей цены от отелей

14:43, 30.12.2019
ФАС возбудила дело против Booking за требование лучшей цены от отелей
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сервиса бронирования Booking.com

«Нарушение выразилось в навязывании средствам размещения на территории Российской Федерации условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей», — говорится в сообщении ФАС.

Ведомство уже выдавало предупреждение о прекращении требования лучшей цены от отелей, однако компания этого не сделала.

Ранее онлайн-тревел-агентства, в том числе Booking.com и Ostrovok.ru, обвинили в продвижении нелегальных в РФ гостиниц.

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