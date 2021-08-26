В Керчи кандидат в депутаты сбежал с теледебатов во время прямого эфира

Кандидат в депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Северненко принял участие в дебатах, проходивших в прямом эфире керчинского телеканала.

В начале он начал рассказывать про Россию и ее богатства, а затем Северненко запнулся и решил не выступать.

Ведущая напомнила, что у него еще более 4 минут времени на выступление. Кандидат попросил: «Можно остановить эфир?» Не дожидаясь окончания передачи, он вышел из кадра.

Алексей Нечаев