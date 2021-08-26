ВТБ открыл универсальный офис нового формата в Нижнекамске

ВТБ продолжает расширять число офисов нового формата в рамках масштабной модернизации сети. 26 августа такое отделение по обслуживанию физических и юридических лиц открылось в городе Нижнекамске Республики Татарстан. Благодаря «умным технологиям» эффективность его работы по сравнению со стандартными отделениями будет на 40% выше.



Открывшееся отделение ориентировано на максимальное использование цифровых каналов и систем самообслуживания: до 80% стандартных действий по кредитам, вкладам, платежам и переводам клиент может самостоятельно осуществлять через ВТБ Онлайн, до 95% всех операций с наличными через банкоматы (в отделении установлены 4 ATM). С целью создания клиентам и сотрудникам более комфортных условий в офисе применяются технологии для эффективного использования ресурсов и повышения уровня экологичности. Это позволит оптимизировать температуру, влажность, освещенность и концентрацию CO2 в помещении.

В зоне обслуживания клиентов нет стоек и постоянно закрепленных мест для сотрудников. Увидев запись клиента в системе, они заранее подготовят необходимые документы. На входе посетителей будут приглашать в одну из комфортных локаций отделения, где их встретит работник банка с ноутбуком. При повторном визите клиенты смогут предварительно записаться к конкретному специалисту.

Все обозначения, вывески и банкоматы полностью адаптированы для слабовидящих и незрячих клиентов. Кроме того, точка продаж оснащена специальным оборудованием, позволяющим предоставлять услуги нижнекамцам с ограничениями по слуху.

«В нашем новом современном универсальном офисе учтено все для максимального удовлетворения потребностей нижнекамцев в получении качественных финансовых услуг. Инновационный формат позволит эффективно обслуживать большое количество клиентов в комфортных условиях, затрачивая на каждого в среднем до 15 минут. До конца года подобный офис мы также планируем открыть в Альметьевске», — прокомментировала открытие управляющий ВТБ в Республике Татарстан, вице-президент банка Марьям Давлетшина.

Офис находится по адресу: г. Нижнекамск, проспект Мира, д. 61в. Обслуживание юридических лиц осуществляется с 09.00 до 18.00 часов с пн по чт, в пт с 09.00 до 17.00. Частные клиенты обсуживаются в будние дни с 09.00 до 19.00 часов, в субботу с 10.00 до 16.00. В текущем году все новые подразделения банка открываются в новом технологическом формате обслуживания.

Банк ВТБ (ПАО)

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