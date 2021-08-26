КАМАЗ начнет компенсировать сотрудникам проезд на работу и обратно

С 1 сентября сотрудникам КАМАЗа начнут компенсировать затраты на проезд к месту работы в размере 50 рублей в сутки. Об этом сообщает корпоративное издание предприятия «Вести КАМАЗа».

Выплаты полагаются всем работникам предприятия, за исключением отдельных категорий. На них них не смогут рассчитывать сотрудники генеральной дирекции.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Соцпакет камазовцев увеличат также и за счет компенсации расходов на питание. С 1 сентября выплата вырастет с 60 рублей в день до 100. Для тех работников, чьи условия труда классифицируется как вредные, сумма составит 170 рублей.

На этой неделе КАМАЗ возобновил производство после двухнедельного отпуска. За оставшиеся шесть рабочих дней августа на КАМАЗе планируют выпустить 1,2 тыс. автомобилей. С начала года на предприятии выпустили более 25 тысяч автомобилей.

