На пожарную безопасность в Казани потратят полмиллиарда рублей

Фото: Максим Платонов

Уменьшить риск гибели на пожарах и количество травм

В Казани утвердили муниципальную программу по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, цель которой — снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров, уменьшение социального, экономического и экологического ущерба, который наносится населению, экономике и природе от огня.

Согласно постановлению исполкома столицы Татарстана, программа рассчитана на три года, с 2020-го по 2022 год.

Общий объем финансирования составляет 558 млн рублей, в том числе за счет средств бюджета Казани — 32 млн рублей, остальное выделят из бюджета РТ. В 2020 году на реализацию программы направили 4,6 миллиона, в 2021 и 2022 годах на нее уйдет по 276 с копейками миллионов.



Планируется, что к 2022 году уменьшится индивидуальный риск гибели на пожарах и количество травм, а также частота возгораний и т.д. Во всех учреждениях исполкома города будут проходить тренировочные эвакуации, а среди школ пройдут ежегодные городские соревнования с включением элементов пожарно-прикладного спорта «Школа безопасности» и «Юный спасатель». Кроме того, казанцев ожидает противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности на постоянной основе, а также многое другое.



Казанцев ожидает противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности на постоянной основе. Фото: Олег Тихонов

На что потратят полмиллиарда

А для достижения показателей прежде всего хотят повысить осведомленность населения о пожарной безопасности населения на 10% — с 57% в 2020 до 67% в 2022 году. Ради этой цели в том числе будут снимать видеоролик за 60 тыс. рублей, который покажут по телевидению и на билбордах за такую же сумму. В этом и 2022 году на это потратят по 120 тыс. рублей. Это позволит к 2022 году обеспечить постоянное информирование населения по действиям при пожарах и их предупреждению, считают в исполкоме. Здесь же можно упомянуть и создание памяток среди населения по действиям при пожаре.

Далее исполком собирается увеличить бюджет городских школьных соревнований с включением элементов пожарно-прикладного спорта «Школа безопасности» и «Юный спасатель» — с 107 до 136 тыс. рублей. Обучение муниципальных служащих в профильных центрах подготовки, аттестованных в МЧС РТ, тоже входит в планы, однако за три года на это направят всего 160 тыс. рублей, что позволит обучить 160 сотрудников.

Обучение муниципальных служащих в профильных центрах подготовки, аттестованных в МЧС РТ, тоже входит в планы. Фото: Олег Тихонов

Большую часть денег направят на оборудование наружным водоснабжением жилых массивов Озерный, Красная Горка, Плодопитомник, Займище, Отары, Аракчино, Куземетьево, Самосырово. В сумме стоимость работ составит 322,5 млн рублей. Выкладка по годам выглядит так:

2021 год — 94,4 млн рублей на проектные работы;

2021 год — 18,75 км, 74 пожарных гидранта (161,2 млн рублей);

2022 год — 18,75 км, 73 пожарных гидранта (161,2 млн рублей).

Еще из крупных затрат — 1,5 млн рублей на центр оповещения и 770 тыс. рублей — на автоматизированную систему оповещения руководящего состава. В остальные траты входят создание и содержание защитных противопожарных минерализованных полос (более 600 тыс. рублей), создание маневренного жилого фонда в доме 36 по улице С. Сайдаша (300 тыс. рублей) и т.д.

Алексей Нечаев