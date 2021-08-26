На пожарную безопасность в Казани потратят полмиллиарда рублей
Уменьшить риск гибели на пожарах и количество травм
В Казани утвердили муниципальную программу по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, цель которой — снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров, уменьшение социального, экономического и экологического ущерба, который наносится населению, экономике и природе от огня.
Согласно постановлению исполкома столицы Татарстана, программа рассчитана на три года, с 2020-го по 2022 год.
Общий объем финансирования составляет 558 млн рублей, в том числе за счет средств бюджета Казани — 32 млн рублей, остальное выделят из бюджета РТ. В 2020 году на реализацию программы направили 4,6 миллиона, в 2021 и 2022 годах на нее уйдет по 276 с копейками миллионов.
Планируется, что к 2022 году уменьшится индивидуальный риск гибели на пожарах и количество травм, а также частота возгораний и т.д. Во всех учреждениях исполкома города будут проходить тренировочные эвакуации, а среди школ пройдут ежегодные городские соревнования с включением элементов пожарно-прикладного спорта «Школа безопасности» и «Юный спасатель». Кроме того, казанцев ожидает противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности на постоянной основе, а также многое другое.
На что потратят полмиллиарда
А для достижения показателей прежде всего хотят повысить осведомленность населения о пожарной безопасности населения на 10% — с 57% в 2020 до 67% в 2022 году. Ради этой цели в том числе будут снимать видеоролик за 60 тыс. рублей, который покажут по телевидению и на билбордах за такую же сумму. В этом и 2022 году на это потратят по 120 тыс. рублей. Это позволит к 2022 году обеспечить постоянное информирование населения по действиям при пожарах и их предупреждению, считают в исполкоме. Здесь же можно упомянуть и создание памяток среди населения по действиям при пожаре.
Далее исполком собирается увеличить бюджет городских школьных соревнований с включением элементов пожарно-прикладного спорта «Школа безопасности» и «Юный спасатель» — с 107 до 136 тыс. рублей. Обучение муниципальных служащих в профильных центрах подготовки, аттестованных в МЧС РТ, тоже входит в планы, однако за три года на это направят всего 160 тыс. рублей, что позволит обучить 160 сотрудников.
Большую часть денег направят на оборудование наружным водоснабжением жилых массивов Озерный, Красная Горка, Плодопитомник, Займище, Отары, Аракчино, Куземетьево, Самосырово. В сумме стоимость работ составит 322,5 млн рублей. Выкладка по годам выглядит так:
- 2021 год — 94,4 млн рублей на проектные работы;
- 2021 год — 18,75 км, 74 пожарных гидранта (161,2 млн рублей);
- 2022 год — 18,75 км, 73 пожарных гидранта (161,2 млн рублей).
Еще из крупных затрат — 1,5 млн рублей на центр оповещения и 770 тыс. рублей — на автоматизированную систему оповещения руководящего состава. В остальные траты входят создание и содержание защитных противопожарных минерализованных полос (более 600 тыс. рублей), создание маневренного жилого фонда в доме 36 по улице С. Сайдаша (300 тыс. рублей) и т.д.
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