В лесах Марий Эл потушили активное горение
В Марий Эл значительно сократилась площадь лесных пожаров. Сейчас площадь тления без активного горения составляет 16 га, сообщает региональное управление МЧС.
Сейчас идет окарауливание территории и ликвидация тлеющих очагов пожара у поселка Сосновый Бор, Студенка, озера Шап, Щучье, района реки Чернушка. К работам привлечены 297 человек.
В республике продолжает действовать режим ЧС.
Напомним, что лесные пожары тушат в Марий Эл с прошлой неделе. К тушению огня были привлечены МЧС, военные и добровольцы.
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