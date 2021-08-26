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В лесах Марий Эл потушили активное горение

11:17, 26.08.2021
В лесах Марий Эл потушили активное горение
Фото: 12.mchs.gov.ru

В Марий Эл значительно сократилась площадь лесных пожаров. Сейчас площадь тления без активного горения составляет 16 га, сообщает региональное управление МЧС.

Сейчас идет окарауливание территории и ликвидация тлеющих очагов пожара у поселка Сосновый Бор, Студенка, озера Шап, Щучье, района реки Чернушка. К работам привлечены 297 человек.

Фото: 12.mchs.gov.ru

В республике продолжает действовать режим ЧС.

Напомним, что лесные пожары тушат в Марий Эл с прошлой неделе. К тушению огня были привлечены МЧС, военные и добровольцы.

Ольга Плешкова
Общество
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