В Казани изымут пять земельных участков для строительства транспортной развязки

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани изымут пять участков общей площадью 11 732 кв.метра для строительства транспортной развязки в районе пересечения железнодорожных путей аэроэкспресса «Казань– аэропорт», автодороги «Казань — Боровое Матюшино» с организацией заездов в жилые комплексы «Южный парк», «Времена года», «Станция Юбилейная». Об этом говорится в сборнике документов мэрии столицы РТ.



Изъятию подлежат пять участков АО «Базис-Терра». В 30-дневный срок с момента определения размера возмещения за изымаемые земельные участки планируется заключить соглашение, выплатить сумму возмещения.

Фото: сборник документов мэрии Казани

Контроль за исполнением постановления Кабмина возложили на Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана.

Ранее в августе власти Казани выпустили постановление об изъятии 26 земельных участков с расположенными на них гаражами для строительства Вознесенского тракта (участка от ул. Гвардейской до проспекта Победы в Советском районе города (6-я очередь).