В казанском приюте «Зооцентр» в сентябре откроют манежную площадку для выгула собак
В Казани на территории приюта «Зооцентр» в сентябре планируется открыть манежную площадку для выгула собак. Ее строительство стало одним из этапов модернизации приюта.
— Мы хотим добиться того, чтобы волонтеры и посетители с детьми могли погулять, поиграть на этой площадке с животными, поближе с ними познакомиться, рассказал директор приюта Рустем Нуруллин. По его словам, это поможет найти хозяев для большего количества собак.
В приюте также построили теплый блок на 900 животных. В новом корпусе на каждую собаку предусмотрена конура площадью 1,2 кв. метра, зона выгула площадью 20 «квадратов» на 10 питомцев, сообщается на сайте мэрии Казани.
До конца 2022 года на территории приюта планируется построить стационар на 1 тыс. собак. Благодаря этому там смогут единовременно содержать более 2 тыс. животных.
Напомним, городские власти уже анонсировали новый глобальный план — сделать Казань городом, где не будет бродячих животных. К проблеме подойдут серьезно: изучат мировой опыт, привлекут специалистов, поправят законодательство. Подробнее — в материале «Реального времени».
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