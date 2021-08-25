В казанском приюте «Зооцентр» в сентябре откроют манежную площадку для выгула собак

В Казани на территории приюта «Зооцентр» в сентябре планируется открыть манежную площадку для выгула собак. Ее строительство стало одним из этапов модернизации приюта.

— Мы хотим добиться того, чтобы волонтеры и посетители с детьми могли погулять, поиграть на этой площадке с животными, поближе с ними познакомиться, рассказал директор приюта Рустем Нуруллин. По его словам, это поможет найти хозяев для большего количества собак.

В приюте также построили теплый блок на 900 животных. В новом корпусе на каждую собаку предусмотрена конура площадью 1,2 кв. метра, зона выгула площадью 20 «квадратов» на 10 питомцев, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: Максим Платонов (архив)

До конца 2022 года на территории приюта планируется построить стационар на 1 тыс. собак. Благодаря этому там смогут единовременно содержать более 2 тыс. животных.

Напомним, городские власти уже анонсировали новый глобальный план — сделать Казань городом, где не будет бродячих животных. К проблеме подойдут серьезно: изучат мировой опыт, привлекут специалистов, поправят законодательство. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина