Татарстанцы в первом полугодии 2021 года пожаловались на мисселинг 47 раз

В январе — июне 2021 года жители Татарстана направили 47 жалоб в связи с тем, что им пытались продать одни финансовые продукты под видом других, не объясняя существенных различий между ними и не предупреждая о возможных последствиях (мисселинг). Об этом рассказали в отделении Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.

Эксперты связывают рост жалоб с повышением уровня финансовой грамотности населения. Граждане нацелены отстаивать право на получение качественных финансовых услуг.

«Речь в жалобах шла об инвестиционном и накопительном страховании жизни, реализации продуктов и услуг доверительных управляющих, которые работники финансовых организаций могут выдавать, к примеру, за вклады с повышенной процентной ставкой», — говорится в сообщении.

Специалисты обратили внимание, что доходность по некоторым из этих финансовых продуктов бывает выше, чем по обычным депозитам, однако она не гарантирована. Деньги клиента в этом случае не попадают в систему страхования вкладов, поэтому при прекращении работы организации, с которой у гражданина заключен договор, государство не будет компенсировать потерю средств. Кроме того, при досрочном расторжении контракта возращенная сумма может быть меньше, чем внесенная.

Напомним, с начала 2021 года дистанционные мошенники выманили у жителей Татарстана более 500 млн рублей. Еженедельно татарстанцы теряют от 10 до 15 млн рублей, поверив злоумышленникам.

Татьяна Демина