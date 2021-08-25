Более 4,5 млн российских детей отдохнули в лагерях летом 2021 года

Фото: Максим Платонов (архив)

В России летом 2021 года в оздоровительных лагерях отдохнули более 4,5 млн детей. В прошлом году это число было на 1,2 млн несовершеннолетних меньше, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

— Большую роль здесь сыграла программа туристического кешбэка — возврата половины стоимости путевки, объяснил он увеличение количества отдыхающих. Кравцов обратил внимание, что работа детских лагерей и оздоровительных центров по всей России была организована, несмотря на пандемию коронавируса. Во всех учреждениях соблюдались санитарно-профилактические меры, пишет ТАСС.

Напомним, в мае премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей на возврат половины стоимости путевки при поездке детей в летние лагеря. В июне на программу детского кешбэка направили еще 4,5 млрд рублей.



Фото: Максим Платонов (архив)

В конце мая министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов рассказывал, что в Татарстане летом в лагерях отдохнут более 183 тыс. детей и подростков. На детский отдых из бюджета республики планировалось направить свыше 1,6 млрд рублей, что почти на 49 млн больше, чем в 2020 году.

Татьяна Демина