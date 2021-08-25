Китайские чемпионы пожаловались на качество золотых олимпийских медалей

Несколько олимпийских чемпионов из Китая пожаловались на качество золотых наград, завоеванных на Играх в Токио.

По словам чемпионки в прыжках на батуте среди женщин Чжу Сюэин ее медаль «начала облезать». К ее жалобе присоединились чемпион в плавании на дистанции 200 метров комплексным стилем Ван Шунь и чемпион в упражнениях на брусьях Цзоу Цзинюань, которые также подтвердили небольшие отслоения на наградах.

В оргкомитете Олимпийских игр в Токио уже поспешили успокоить спортсменов. Там утверждают, что медали, действительно могут «облезать». Но отслаивается не само золото, а специальное пленочное защитное покрытие, и это не говорит о низком качестве медалей, по мнению оргкомитета Игр.

Отметим, что все медали Олимпиады-2020 были сделаны из переработанного мусора.

Ранее стало известно о подготовке Казани заявки на проведение летней Олимпиады — 2036.