В Казани 30 августа продлят работу общественного транспорта

Фото: Максим Платонов

30 августа в Казани, в День республики и города, продлят работу наземного общественного транспорта. Режим работы продлен до 23.30. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 14.00 до 23.30 будут курсировать автобусы №6, 15, 22, 28, 28а, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 75, 89, следующие по улице Декабристов.

Поезда метро в этот день будут перевозить пассажиров с 9.00 до 23.30 по графику рабочего дня.

Будет усилена работа троллейбусного маршрута №1 Горьковское шоссе — Роддом с 16.00 до 23.30. С 14.00 до 20.00 — троллейбусного маршрута №3 Ул. Академика Глушко, 15 — Речной порт.

В Казани хедлайнерами концерта у Центра семьи «Казан» 30 августа станут рок-группа Brainstorm и Cream Soda. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии столицы РТ.

Алексей Нечаев