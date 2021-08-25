Вчера в Казани произошло смертельное ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В Татарстане за 24 августа произошло пять аварий с пострадавшими (четыре столкновения) и одним погибшим (наезд на пешехода). Еще 90 аварий связано с причинением материального ущерба, сообщили сегодня в ГИБДД Казани.

Задержано девять водителей в пьяном состоянии и пять водителей без прав.

Фото: ГИБДД Казани

Со стороны электросамокатчиков пресечено 38 правонарушений. Также в отделы полиции доставили трех человек по подозрению в совершении преступлений.

Фото: ГИБДД Казани

Ранее в Татарстане 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21093» устроил смертельное ДТП через сутки после получения водительских прав.



Ольга Плешкова