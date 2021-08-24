В Татарстане водитель устроил смертельное ДТП через сутки после получения прав

В Татарстане 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21093» устроил смертельное ДТП через сутки после получения водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

ДТП произошло ночью 22 августа на 20-м км автодороги Аксубаево — Новое Ибрайкино. Юноша из Новошешминска выехал на встречную полосу и врезался в стоящий возле остановки «КАМАЗ».

В результате столкновения умер сидевший на переднем сидении 18-летний пассажир — он не был пристегнут ремнем безопасности. Водитель легковушки был госпитализирован с травмами головы и переломами ребер.

В МВД отметили, что водительский стаж у юноши составлял 1 сутки, пишет НТР.

Ранее в Лаишевском районе Татарстана произошла авария, в результате которой погибли две женщины. Еще одна госпитализирована с травмами.



