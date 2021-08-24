Путин сообщил, что безработица в России составила около 5%

Президент России Владимир Путин сообщил, что безработица в стране составила около 5%. Важно помочь найти работу каждому, кто не может трудоустроиться, обратил внимание глава государства.

Одновременно с этим президент предложил разработать программу поддержки занятости граждан с ограниченными возможностями, пишет ТАСС.

В начале августа министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что безработица в России на сегодняшний день возвращается к допандемийным показателям. по итогам июня 2021 года она составляла 4,8%.

Татьяна Демина