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Синоптики предупредили о грозе с порывистым ветром и тумане в Татарстане утром 25 августа

14:26, 24.08.2021
Синоптики предупредили о грозе с порывистым ветром и тумане в Татарстане утром 25 августа
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий в среду, 25 августа. Об этом сообщается на сайте организации.

Ночью и утром 25 августа местами на территории Татарстана ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с. В отдельных районах возможен туман.

По данным синоптиков, в среду, 25 августа, ночью местами сохранится кратковременный дождь. Днем осадков не ожидается. Ночью прогнозируется до +11..+16°, днем — +22..+27°. С четверга осадки на территории Татарстана маловероятны.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
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