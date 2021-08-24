Синоптики предупредили о грозе с порывистым ветром и тумане в Татарстане утром 25 августа
Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий в среду, 25 августа. Об этом сообщается на сайте организации.
Ночью и утром 25 августа местами на территории Татарстана ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с. В отдельных районах возможен туман.
По данным синоптиков, в среду, 25 августа, ночью местами сохранится кратковременный дождь. Днем осадков не ожидается. Ночью прогнозируется до +11..+16°, днем — +22..+27°. С четверга осадки на территории Татарстана маловероятны.
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