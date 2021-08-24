В Татарстане запустили telegram-бот, в который жители могут сообщить об эко-происшествиях

В Татарстане запустили telegram-бот «Экологический патруль» для сообщений об эко-инцидентах. Чтобы его запустить, нужно перейти по ссылке https://t.me/ecology_rt_bot или набрать в поиске Telegram @ecology_rt_bot.

Бот создали республиканское агенство Татмедиа совместно с Министерством экологии республики. При помощи него татарстанцы смогут сообщить о нарушении, касающихся загрязнения природы и окружающей среды. Например, пользователи могут отправить в бот сообщения о несанкционированной свалке или о выбросе веществ в водоем. Сообщения жителей из бота поступают напрямую в министерство экологии для оперативной проработки и реагирования.



В конце мая Министерство экономики Татарстана представило чат-бот для поддержки бизнеса. С помощью него предприниматели смогут получить бесплатную консультацию онлайн, без очередей в любое удобное время.