РФС выступил с заявлением об изменении форматов лиг и лимита на легионеров

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на своем официальном сайте заявление относительно ситуации с обсуждением изменений форматов лиг и лимита на легионеров. Обращение связано с желанием прояснить некоторые важные моменты, окружающие дискуссию по этим вопросам.

Накануне в РПЛ состоялось собрание клубов, но никакого официального голосования не было. По версии РФС, представители команд лишь обменивались мнениями. Само голосование будет проведено лишь 31 августа, где клубы представят свое окончательное решение.

На сегодняшний день компания Hypercube продолжает свою работу по исследованию состояния российского футбола. В частности, на этой неделе их представители проведут ряд видеоконференций с менеджерами клубов, на которых ответят на все интересующие вопросы и представят свои предложения.

РФС отдельно отмечает, что Hypercube готов к диалогу и приветствует любую критику, так как цель голландских партнеров — выработать оптимальное решение с учетом мнения всех заинтересованных сторон.

«Как мы и заявляли прежде, российскому футболу нужны изменения, поэтому в общей открытой дискуссии мы можем выработать наилучший вариант. Статус-кво наилучшим вариантом не выглядит. На всех прошедших и предстоящих конференциях клубы могут высказывать любые конструктивные пожелания и предложения», — говорится в заявлении.

При этом окончательное решение о формате соревнований закреплено за исполкомом РФС, а вопрос по лимиту на легионеров будет решен со стороны Министерства спорта РФ.

Напомним, накануне глава РФС Александр Дюков заявил, что РФС предложил отказаться от лимита на легионеров.