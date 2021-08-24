Приговор главе «Татфондбанка» Роберту Мусину отложили до 21 сентября

Приговор бывшему главе «Татфондбанка» Роберту Мусину отложили до 21 сентября. Информация опубликована в картотеке Вахитовского районного суда Казани.

Ранее заседание было назначено на 24 августа. Однако дату изменили.

Напомним, в прениях адвокат подсудимого Алексей Клюкин сообщил, что в действиях его клиента усматриваются основания для частичного оправдания и переквалификации действий на фальсификацию финансовой отчетности (ч. 1 ст. 172.1 УК РФ), преднамеренные действия при банкротстве (ч. 1 и ч. 2 ст. 195 УК) и причинение имущественного ущерба без цели хищения (ч. 2 ст. 165 УК).

Почему на суде обсуждали срок для конкурсного управляющего и цели, которые преследовал банкир Мусин, — в репортаже «Реального времени».



Ольга Плешкова