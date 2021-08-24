Вице-президент РФС: «Сколько российских игроков мирового уровня появилось за время действия лимита? Головин»

Вице-президент РФС и секретарь попечительского совета организации Денис Соловьев высказался на тему лимита на легионеров, который могут отменить в ближайшее время. По его словам, отмена подобного ограничения поможет в развитии российского футбола.

«Забавно слышать, как те же люди, которые критиковали лимит, теперь критикуют его возможную отмену. Но давайте ответим на вопрос: сколько российских игроков мирового уровня появилось за время действия лимита? Только Головин, но это исключение, которое только подтверждает правило. То есть футболисты лимита неконкурентоспособны в Европе, но зарплаты получают вполне себе сопоставимые», — заявил Соловьев.

При этом он отметил важность введения качественных критериев отбора, чтобы в российский чемпионат не приезжали заведомо слабые иностранные футболисты.

Напомним, накануне глава РФС Александр Дюков заявил, что РФС предложил отказаться от лимита на легионеров. На сегодняшний день в РПЛ существует ограничение, по которому в заявку команд на турнир не могут входить свыше восьми иностранных футболистов. При этом легионерами не считаются игроки из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Отмечается, что только «Рубин», «Краснодар» и еще два клуба РПЛ поддержали идею полной отмены лимита на иностранцев.