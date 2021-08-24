Колледж малого бизнеса и предпринимательства обновит помещения в Борисково

Колледж малого бизнеса и предпринимательства обновит дополнительные помещения

Сезон тендеров на ремонт и возведение объектов в Татарстане — на этот раз Главстрой РТ заказал ремонт двух колледжей в Казани и двух общежитий техникумов в районах за 211,8 млн рублей.

Первым в списке идет Колледж малого бизнеса и предпринимательства, на чей капремонт с благоустройством территории уйдет 41,8 млн рублей.

Общая площадь ремонтируемых помещений составляет 530,7 кв. м. Ремонту, согласно проектной документации, подлежит первый этаж многоквартирного дома №167а по улице Авангардная в Борисково. В колледже подтвердили, что действительно ждут капремонта. Сейчас основное здание учебного заведения расположено по адресу улица Габдуллы Тукая, 114.

Объект обследовали в марте этого года и его состояние, судя по фотографиям, довольно плачевное — обшарпанные стены, плесень на потолке. На момент обследования объект не эксплуатировался по назначению, а помещения находились в ограниченно-рабочем состоянии. В итоге будут отремонтированы кровля, основной и запасной выходы, системы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, фасад, окна, двери, будет сделана внутренняя отделка зданий.



В 39,5 миллиона обойдется капремонт с благоустройством территории Казанского политехнического колледжа.

В сумму включены ремонт отопления, фасада, вентиляции водоснабжения, электромонтажные работы. Судя по смете, у колледжа появится и благоустроенная спортивная площадка.

Работы на обоих объектах должны быть выполнены до конца года.

Ремонт в районах дороже

Ремонт в районах обойдется дороже — в сумме 130,4 миллиона рублей.

73,7 миллиона уйдет на капремонт здания общежития Сармановского аграрного колледжа.

Вот так будет выглядеть обновленное здание по адресу ул.Ленина, д.42.

А вот комнаты.

Капремонт еще одного здания общежития, на этот раз Азнакаевского политехнического техникума обойдется в 56,6 млн рублей.

Какие любо документы по его ремонту отсутствуют.

Эти объекты должны быть готовы к 31 мая 2022 года.



Дарья Пинегина