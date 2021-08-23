В России наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19, заявили в Роспотребнадзоре

Вакцинация от коронавируса дает свои результаты. Сейчас в России наблюдается стабилизация эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

— Тем не менее расслабляться еще рано, ведь 19 тысяч заболевших в сутки — еще серьезная цифра, а значит необходимо продолжать соблюдать все противоэпидемические меры и пройти вакцинацию тем, кто еще этого не сделал, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Фаза стабилизации эпидемиологический ситуации может длиться до полутора месяцев. Но Горелов подчеркнул, что прогнозировать сложно, поскольку впереди осень. В это время года обычно идет подъем респираторных инфекций и неизбежно «проседает» коллективный иммунитет.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 19 454 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в стране выявлен 6 766 541 случай заболевания.

Татьяна Леухина