Певица МакSим с трудом передвигается после перенесенной болезни

Во время длительного нахождения к коме певица с казанскими корнями МакSим потеряла мышечную массу. Сейчас она весит чуть больше 30 кг. Из-за этого она с трудом передвигается. В этом ей помогает врач-куратор.

У МакSим после болезни повреждены легкие, ей пока трудно дышать, пишет telegram-канал Baza. Представители певицы уточнили, что врачи запретили артистке серьезные физические нагрузки и пение. Прогноза, сколько времени займет реабилитация, нет.

О госпитализации певицы стало известно 15 июня. Ухудшение самочувствия она заметила накануне концерта в Казани в честь Дня России. На сцену МакSим вышла с температурой 39 градусов. При этом тесты на коронавирус певицы давали отрицательный результат.

В конце июня у нее диагностировали 75-процентное поражение легких. Артистку перевели в группу КТ–4, к которой относят COVID-пациентов с наибольшей площадью поражения легких.

Из больницы певицу выписали 13 августа, ей предстоит длительная реабилитация. В себя она пришла в начале августа.

Татьяна Демина