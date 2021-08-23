Египет объявил о начале четвертой волны COVID-19

Советник президента Египта Мухаммад Таг эд-Дин заявил о начале четвертой волны коронавируса в стране. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Мы вступили в четвертую волну коронавируса. Число заболевших с каждым днем увеличивается, после того, как мы достигнем пика волны, цифры пойдут на спад,- сказал он.

Отмечается, что большинства новых пациентов состояние легкое и среднее, но с увеличением числа заболевших возрастет необходимость в госпитализации. Власти предупреждали местных жителей о необходимости избегать массовых собраний.

Ранее сообщалось, что правительство Египта с 1 ноября установит минимальные цены на размещение в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях, чтобы гарантировать высокий уровень обслуживания гостей. Об этом заявил министр туризма страны Халед аль-Анани. Ожидается, что в отелях 5* цена будет минимум $40 долларов (около 2,9 тыс. рублей) на человека, в 4* — $28 (около 2 тыс. рублей).

Алексей Нечаев