В Набережных Челнах выявили повышенную концентрацию аммиака, фенола и формальдегида в воздухе
В Набережных Челнах выявили превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Повышенным оказался уровень аммиака, фенола и формальдегида, следует из данных мониторинга на сайте Гидрометцентра РТ.
Так, пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №3, расположенный по ул. Хади Такташа, в районе 14б (19—33) зафиксировал аммиак на уровне 0,27 мг/куб. метр. Предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества составляет 0,2 мг/куб. метр.
Этот же ПНЗ №3 зафиксировал повышенный уровень фенола — 0,011 мг/куб. метр. Предельно допустимая концентрация этого загрязняющего вещества составляет 0,01 мг/куб. метр.
Повышенный уровень аммиака в Челнах зарегистрировал и пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №1 на стадионе «Строитель». Концентрация загрязняющего вещества достигла 0,3 мг/куб. метр (ПДК — 0,2).
Также ПНЗ №1 зафиксировал повышенный уровень формальдегида в воздухе — 0,078 мг/куб. метр. Его предельно допустимая концентрация при этом равна 0,05 мг/куб. метр.
По данным ПНЗ №4, расположенного по ул. 40 лет Победы в Челнах концентрация формальдегида в воздухе составила 0,077 мг/куб. метр. ПДК, напомним, 0,05 мг/куб. метр.
Данные мониторинга представлены за период наблюдения с 13.00 20 августа по 7.00 23 августа.
Напомним, в Набережных Челнах в конце прошлой недели зарегистрировали повышенную концентрацию фенола, формальдегида, диоксида азота и аммиака. В Гидрометцентре Татарстана объяснили превышение ПДК загрязняющих веществ 20, 21 и 23 августа синоптическими и метеорологическими условиями, которые сложились в республике 20 и 21 августа.
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