В Казани проведут полумарафон за 7,4 миллиона рублей

На организацию полумарафонов в Казани и Альметьевске власти потратят 8,9 млн рублей. Советующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчик — Минспорта РТ. Наименование покупки: право заключения государственного контракта на оказание услуг по подготовке и проведению соревнований в рамках серии спортивных мероприятий TIMERMAN в 2021 году. Подать заявку на участие в конкурсе можно до конца августа.

Фото: Максим Платонов

На альметьевский полумарафон потратят порядка 1,4 млн рублей. В мероприятии примут участие более 1 тыс. человек. На соревновании будут находиться порядка ста волонтеров. 20 человек будут оказывать услуги по техническому обеспечению соревнования.

Казанский полумарафон обойдется в 7,4 млн рублей. В забеге примут участие около 7 тыс. человек. Будут подготовлены 120 дипломов для победителей и призеров и 4 тыс. наклейки на стартовые кластеры. Будут арендованы помещения стадиона «Ак Барс Арена» и «Кремлевская набережная».

В выходной в Казани на набережной озера Кабан прошли соревнования по триатлону от Timerman — Казанский триатлон — 2021. Они собрали более 700 участников. Состязаться в плавании, беге и велоспорте могли все желающие.

Алексей Нечаев