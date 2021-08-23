В Казани пострадавших при пожаре в строящейся многоэтажке нет

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В Казани пожарные ликвидировали открытое горение в строящемся жилом доме недалеко от Дворца водных видов спорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Площадь пожара на первом этаже 17-этажного строящегося здания составила 50 кв. м. Пострадавших в результате происшествия нет. Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.

Инцидент произошел сегодня днем. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в строящемся здании горело складское помещение, в котором хранились полиэтиленовые трубы.