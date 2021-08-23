В ряде домов Приволжского района Казани на два дня отключат воду
В Казани 24 августа временно отключат воду в некоторых домах Приволжского района Казани. Об этом сообщается на сайте исполкома.
С девяти утра 24 августа до шести утра 25 августа воды не будет по адресам:
- ул. Каучуковая, 3а, 5, 5 к.1, 2, 5а, 7а к.1, 9;
- ул. Крутовская, 18/1, 20, 20 к.1, 2, 3, 4, 20/1, 20а, 26, 26 к.2, 3, 4, 5, 7, 8, 26б, 26в, СДТ «Сад №3 СК»;
- ул. Магистральная, 77 к.1;
- ул. Складская, 20;
- ул. Тихорецкая, 2 (все корпуса), 2б (все корпуса), 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7а, 7а к.1, 2, 3, 4, 7б, 9, 9 к.1, 9/1;
- ул. Южно-Промышленная, 3, 3/1, 3/2, 5 к.1, 5а;
- СНТ «Вахитовец-1»;
- ул. Алебастровая.
Неудобства связаны с работами по переврезке вынесенного участка водопровода по улице Тихорецкой. МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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