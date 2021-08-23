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В Госдуме выступили против отмены лимита на легионеров в РПЛ

09:14, 23.08.2021
В Госдуме выступили против отмены лимита на легионеров в РПЛ
Фото: rubin-kazan.ru

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил против отмены лимита на легионеров в чемпионате России. Он считает, что в российском футболе необходимо полностью запретить выступление иностранных игроков.

«Нельзя отменять лимит на легионеров ни в коем случае! Госдума этого не допустит, мы не дадим сделать это. Правильнее будет создать такой лимит, чтобы легионеров в нашем футболе вообще не было. В российской команде — российские игроки.

Пусть наша сборная станет целью для своих ребят, а то получается, что наши парни стараются, растут, а в клубах играют импортные покемоны, чебурашки и биороботы. Хазарский каганат какой-то разводят в футболе. А это всегда плохо заканчивается», — считает Милонов.

Напомним, ранее все российские команды выбыли из розыгрыша третьего по уровню европейского клубного турнира Лиги конференций. Россию в нем представляли «Сочи» и казанский «Рубин». В своих противостояниях они уступили сербскому «Партизану» и польскому «Ракуву».

В ближайшее время Россия может вылететь из топ-10 лучших чемпионатов Европы в таблице коэффициентов УЕФА. Россиян уже обогнала Шотландия, также неподалеку располагаются Австрия и Украина.

После этого руководители российского футбола заговорили о возможной отмене лимита на легионеров. Сейчас клубам РПЛ дозволено иметь в заявке на чемпионат страны всего восемь иностранных игроков.

СпортФутбол
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