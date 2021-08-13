Шотландия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам матчей квалификации Лиги Европы и Лиги конференций Россия потеряла восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Шотландию.

Накануне из квалификационных раундов еврокубков выбыли «Рубин» и «Сочи», проигравшие в двухматчевом противостоянии «Ракуву» и «Партизану». Теперь Россию на европейской арене представляют лишь три клуба — «Зенит» в Лиге чемпионов, а также «Спартак» и «Локомотив» в Лиге Европы.

По количеству баллов Россию обошла Шотландия. На этой неделе в еврокубках сыграли сразу четыре шотландских клуба: «Селтик» крупно обыграл «Яблонец» (3:0), «Абердин» победил «Брейдаблик» (2:1), «Сент-Джонстон» уступил «Галатасараю» (2:4), а «Хиберниан» — «Риеке» (1:4).

Благодаря этим результатам в активе Шотландии стало 30,700 балла, у России осталось 30,682 балла. В ближайшее время наша страна может вылететь из десятки лучших. В таблице коэффициентов к России вплотную подобрались Австрия (29,350) и Украина (29,100).

При этом россияне единственные из топ-10 рейтинга, которая потеряла уже двух представителей в еврокубках.