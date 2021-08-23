В Гидрометцентре России спрогнозировали аномальную жару в Поволжье до конца недели

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири до конца рабочей недели будет стоять аномальная жара. В Приволжском федеральном округе ожидается температура воздуха выше нормы на 6 градусов.

«Необычайно высокие температуры наблюдаются в Поволжье и на Урале, эта ситуация будет продолжаться. В течение всех рабочих дней в Приволжском федеральном округе температура будет выше нормы на 6—9 градусов, а вот в Уральском федеральном округе и на юге Западной Сибири, в Тюменской, Омской областях — на 8—11 градусов. Жара колоссальная», — рассказал он «РИА Новости».

Ранее синоптик Александр Шувалов спрогнозировал понижение температуры с понедельника в Казани. При этом понижение температуры не будет сопровождаться интенсивными осадками.

Ольга Плешкова