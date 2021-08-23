Еще у двух школ и одного дома культуры в Татарстане сорвало крышу от ветра

Фото: МЧС РТ

Вчера вечером в Татарстане сорвало крыши сразу на нескольких социально значимых объектах. Об этом сообщили в МЧС РТ.

Кровлю сорвало в двух школах Агрызского района — в деревне Салауши и селе Терси. Также в Терси пострадала крыша у здания сельского дома культуры.

Фото: МЧС РТ

Установлено, что вчера порывы ветра достигали 16 м/с. Со здания Салаушской СОШ крышу сорвало на площади 160 кв. м. Кровля Терсинской СОШ пострадала на площади 30 кв. м. Крыша здания дома культуры пострадала на площади 80 кв. м.

Пострадавших и погибших нет. Восстановительные работы на контроле у администрации района.

Фото: МЧС РТ

Также сильный ветер сорвал крышу школы в деревне Малые Уруссу Ютазинского района РТ. В результате кратковременного усиления ветра до 14 м/с частично сорвало металлическую кровлю (профнастил) со здания Малоуруссинской СОШ на площади 500 кв. м.





Ольга Плешкова