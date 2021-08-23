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В Татарстане сильный ветер сорвал крышу деревенской школы

06:12, 23.08.2021
В Татарстане сильный ветер сорвал крышу деревенской школы
Фото: 16.mchs.gov.ru (архив)

В Татарстане сильный ветер сорвал крышу деревенской школы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РТ.

Сообщение о частичном срыве кровли в школе деревни Малые Уруссу Ютазинского района РТ поступило в МЧС в 21.25. В результате кратковременного усиления ветра до 14 м/с частично сорвало металлическую кровлю (профнастил) со здания Малоуруссинской СОШ на площади 500 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал. Восстановительные работы пройдут сегодня, 23 августа.

Ранее в Альметьевском районе в результате непогоды обвалилась крыша гаража, осыпалась штукатурка, образовались трещины в фундаменте и стенах.

Ольга Плешкова
Происшествия Татарстан
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