В Татарстане сильный ветер сорвал крышу деревенской школы

В Татарстане сильный ветер сорвал крышу деревенской школы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РТ.

Сообщение о частичном срыве кровли в школе деревни Малые Уруссу Ютазинского района РТ поступило в МЧС в 21.25. В результате кратковременного усиления ветра до 14 м/с частично сорвало металлическую кровлю (профнастил) со здания Малоуруссинской СОШ на площади 500 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал. Восстановительные работы пройдут сегодня, 23 августа.

Ранее в Альметьевском районе в результате непогоды обвалилась крыша гаража, осыпалась штукатурка, образовались трещины в фундаменте и стенах.





Ольга Плешкова