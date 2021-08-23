В Татарстане сильный ветер сорвал крышу деревенской школы
В Татарстане сильный ветер сорвал крышу деревенской школы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РТ.
Сообщение о частичном срыве кровли в школе деревни Малые Уруссу Ютазинского района РТ поступило в МЧС в 21.25. В результате кратковременного усиления ветра до 14 м/с частично сорвало металлическую кровлю (профнастил) со здания Малоуруссинской СОШ на площади 500 кв. м.
В результате происшествия никто не пострадал. Восстановительные работы пройдут сегодня, 23 августа.
Ранее в Альметьевском районе в результате непогоды обвалилась крыша гаража, осыпалась штукатурка, образовались трещины в фундаменте и стенах.
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