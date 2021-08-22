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Активисты развернули российский флаг на самой высокой точке Татарстана

18:59, 22.08.2021
Активисты развернули российский флаг на самой высокой точке Татарстана
Фото: tatarstan.er.ru

На самой высокой точке Татарстана — на горе Чатыр-тау развернули российский флаг размером 20 на 30 метров. Организаторы акции — «Молодая гвардия».

Высота Чатыр-тау — 334,5 метров. Активисты провели там субботник, покрасили беседку в цвета российского и татарстанского флагов, установили новые мусорные контейнеры, информационные таблички на трех языках — татарском, русском и английском, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Также сегодня в Казани возле Дворца Земледельцев развернули российский триколор в 150 кв метров.

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