Активисты развернули российский флаг на самой высокой точке Татарстана
На самой высокой точке Татарстана — на горе Чатыр-тау развернули российский флаг размером 20 на 30 метров. Организаторы акции — «Молодая гвардия».
Высота Чатыр-тау — 334,5 метров. Активисты провели там субботник, покрасили беседку в цвета российского и татарстанского флагов, установили новые мусорные контейнеры, информационные таблички на трех языках — татарском, русском и английском, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Также сегодня в Казани возле Дворца Земледельцев развернули российский триколор в 150 кв метров.
Справка
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым