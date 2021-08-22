«Химки» — «Рубин»: Костюков начнет игру в атаке, Тальби остался в запасе

Стал известен стартовый состав «Рубина» на матч 5-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных «Химок».

Тренерский штаб казанцев сделал лишь одно изменение по сравнению со стартом в предыдущем туре с «Крыльями Советов». С первых минут на поле появится Дарко Йевтич, который заменит Олега Шатова.

В остальном состав «Рубина» не претерпел изменений. В центре поля Йевтичу составят компанию Оливер Абильдгор и Хван Ин Бом, а в атаке выйдут Сеад Хакшабанович и Солтмурад Бакаев, а также Михаил Костюков.

В запасе остался новичок команды Монтассар Тальби, а также нападающий Иван Игнатьев, который, по слухам, может покинуть «Рубин» в ближайшее время.

Отметим, что встреча пройдет в Химках и начнется в 20:00 по московскому времени.