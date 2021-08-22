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«Ак Барс» и СКА выявят победителя Кубка чемпионов в Казани

09:30, 22.08.2021
«Ак Барс» и СКА выявят победителя Кубка чемпионов в Казани
Фото: ak-bars.ru

Сегодня, 22 августа, на Кубке чемпионов по хоккею в Казани пройдут финальные матчи.

За победу в турнире сыграют местный «Ак Барс» и петербургский СКА. Команды заняли первые два места по итогам группового турнира и теперь сразятся в финале. Встреча начнется в 17.00 по мск.

Чуть раньше встретятся уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург». Команды определят обладателя третьего места в турнире. Игра стартует в 12.00 по мск.

Об встречи пройдут на «Татнефть Арене» в Казани. Прямые трансляции матчей покажет телеканал ТНВ.

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СпортХоккейОбщество
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