«Ак Барс» и СКА выявят победителя Кубка чемпионов в Казани
Сегодня, 22 августа, на Кубке чемпионов по хоккею в Казани пройдут финальные матчи.
За победу в турнире сыграют местный «Ак Барс» и петербургский СКА. Команды заняли первые два места по итогам группового турнира и теперь сразятся в финале. Встреча начнется в 17.00 по мск.
Чуть раньше встретятся уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург». Команды определят обладателя третьего места в турнире. Игра стартует в 12.00 по мск.
Об встречи пройдут на «Татнефть Арене» в Казани. Прямые трансляции матчей покажет телеканал ТНВ.
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